Ще зовсім молодий

Світ кіно облетіла сумна звістка

У віці 41 року в США помер комік, продюсер, а також співзасновник комедійної групи The Whitest Kids U Know Тревор Мур.

Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter з посиланням на заяву дружини Мура Аймі Карлсон.

За її словами, смерть коміка сталася в результаті нещасного випадку. Однак, що саме сталося, не уточнюється.

"Ми спустошені втратою мого чоловіка, кращого друга і батька нашого сина. Він був відомий мільйонам як письменник і комік, і все ж для нас він був просто центром всього нашого світу", - заявила дружина коміка Аймі Карлсон.

Мур здобув популярність завдяки створенню комедійного серіалу "Прогулянка з розіграшами" (Walk the Prank), яка транслювалася на телеканалі Disney.

Акторська кар'єра Мура відзначилася комедійними серіалами "Міські примати" (The Whitest Kids U'know),"Краща Охорона" (Breaking in), а також фільмом "Міс Березень" (Miss March). Крім цього, за свою кар'єру він був продюсером і ведучим "Шоу Тревора Мура" на каналі Comedy Central.

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