Внезапно скончалась известная актриса, которая сыграла во многих фильмах и сериалах и полюбилась зрителям

Как пишет Politeka.net, актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая умерла в возрасте 81 год. Известно, что в последнее время женщина сильно болела, однако причины смерти в пресс-службе «Содружества актеров Таганки» не назвали.

Зрителю Жукова-Киртбая известна по роли в фильме «Москва слезам не верит». Там она сыграла работницу химчистки, в которой работала одна из главных героинь.

После участия в картине ее стали звать и в другие проекты. За свою карьеру звезда сыграла в более чем 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные из них - «Моя прекрасная няня», «Папины дочки» и «Воронины». За ее игру зрители называли ее самой талантливой бабушкой на российском телевидении. Коллеги же назвали Жукову-Киртбая «хранительницей профессиональных традиций».

Напомним, что скончался известный комик и актер, ему было всего 41: что произошло.

Напомним, что не стало знаменитого актера: "Никто не сможет сыграть лучше…".

А еще Politeka сообщала, что актриса из известных сериалов ушла из жизни, она долго боролась с болезнью: "ярко пылала".