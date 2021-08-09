Відомий російський актор Ігор Регнер, який раніше потрапив до лікарні з важкими травмами, помер у реанімації

Про трагедію повідомили російські ЗМІ. Як стало відомо, 56-річний артист пішов з життя 8 серпня в одній з московських лікарень.

Обставини, за яких актор отримав травми, які пізніше призвели до його смерті, залишаються до кінця нез'ясованими. Регнера госпіталізували ще 23 липня. Того дня актора виявили в його квартирі з множинними переломами ребер і руки.

Спочатку розглядалася версія про побиття актора, проте пізніше стало відомо, що 17 липня Регнер невдало впав зі сходів біля під'їзду по дорозі додому. При цьому знайомі актора стверджували, що на момент НП він був абсолютно тверезий.

Артист того ж дня звернувся до травмпункту, де йому зробили рентген. Однак, в лікарню його не поклали, заявивши, що з його травмами можна одужати без госпіталізації, якщо більше ходити і рухатися.

Пізніше у актора виявили запалення легенів, після чого він потрапив в реанімацію у важкому стані. В останні дні він перебував у комі на апараті ШВЛ. KP.Ru з посиланням на своє джерело повідомляє, що Регнер «помер в реанімації, не приходячи до тями».

За свою кар'єру Регнер зіграв у понад 60 фільмах і серіалах. Серед його робіт: "Досьє детектива Дубровського", "Любити по-російськи 2", "Солдати", "Романови. Вінценосна сім'я", "Конференція маніяків".

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