На 54-году жизни трагически оборвалась жизнь известного украинского писателя, журналиста и телепродюсера Дмитрия Харитонова
О смерти 54-летнего телепродюсера сообщил генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий в своем Facebook.
Трагедия случилась 8 августа.
"Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, телевизионный продюсер, писатель, журналист Дмитрий Харитонов. Глубокий, добрый, очень отзывчивый и позитивный человек. Очень рано", - написал Красовицкий.
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Как известно, уроженец Харькова Дмитрий Харитонов работал на многих популярных украинских каналах, в частности "Тет", "1+1", "Интер". В 2004-2005 годах был генпродюсером "СТБ", в 2007 году стал руководителем ТРК "Киев".
Кроме этого, его интересовала тема спорта, несколько его документальных работ были посвящены футболу, в частности "Футбольные войны" и "Лобановский. Послесловие".
Как писатель Харитонов известен своим циклом книг "Забытая Реальность" в научно-фантастическом жанре. Также он снял около двух десятков документальных фильмов об известных личностях в истории.
Сам Красовицкий причины смерти друга не указал, однако позже в комментариях к посту режиссера-постановщика в "Zodiac Media" Александра Смирнова выяснилось, что причиной смерти Дмитрия Харитонова стало онкологическое заболевание – рак желудка.
Как известно, Харитонов последнее время работал над изданием Данте с иллюстрациями, однако работа останется незаконченной.
"Жутко", "Светлая память хорошему человеку. Очень жаль", "Помню его еще по харьковским программам. Очень интересный тактический автор", " это трагедия ... Интеллектуал, супер креативный специалист и, главное, очень хороший человек, насколько я его узнал за время нашего, увы, непродолжительного общения. Царство Небесное!", " "Одним чудесным человечищем меньше",- пишут в сети.
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