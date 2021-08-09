На 54-году жизни трагически оборвалась жизнь известного украинского писателя, журналиста и телепродюсера Дмитрия Харитонова

О смерти 54-летнего телепродюсера сообщил генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий в своем Facebook.

Трагедия случилась 8 августа.

"Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, телевизионный продюсер, писатель, журналист Дмитрий Харитонов. Глубокий, добрый, очень отзывчивый и позитивный человек. Очень рано", - написал Красовицкий.

Как известно, уроженец Харькова Дмитрий Харитонов работал на многих популярных украинских каналах, в частности "Тет", "1+1", "Интер". В 2004-2005 годах был генпродюсером "СТБ", в 2007 году стал руководителем ТРК "Киев".

Кроме этого, его интересовала тема спорта, несколько его документальных работ были посвящены футболу, в частности "Футбольные войны" и "Лобановский. Послесловие".

Как писатель Харитонов известен своим циклом книг "Забытая Реальность" в научно-фантастическом жанре. Также он снял около двух десятков документальных фильмов об известных личностях в истории.

Сам Красовицкий причины смерти друга не указал, однако позже в комментариях к посту режиссера-постановщика в "Zodiac Media" Александра Смирнова выяснилось, что причиной смерти Дмитрия Харитонова стало онкологическое заболевание – рак желудка.

Как известно, Харитонов последнее время работал над изданием Данте с иллюстрациями, однако работа останется незаконченной.

"Жутко", "Светлая память хорошему человеку. Очень жаль", "Помню его еще по харьковским программам. Очень интересный тактический автор", " это трагедия ... Интеллектуал, супер креативный специалист и, главное, очень хороший человек, насколько я его узнал за время нашего, увы, непродолжительного общения. Царство Небесное!", " "Одним чудесным человечищем меньше",- пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что звезда популярных сериалов ушла из жизни после затяжной болезни: "Она всегда ярко пылала".

Напомним, что внезапно оборвалась жизнь известного комика и актера, ему было всего 41: детали несчастья.

A еще Politeka сообщала, что не стало украинского художника Александра Ройтбурда, раскрыты трагические детали: "как же так?".