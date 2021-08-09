Известный российский актер Игорь Регнер, ранее попавший в больницу с тяжелыми травмами, скончался в реанимации

О трагедии сообщили российские СМИ. Как стало известно, 56-летний артист ушел из жизни 8 августа в одной из московских больниц.

Обстоятельства, при которых актер получил травмы, которые позже привели к его смерти, остаются до конца невыясненными. Регнера госпитализировали еще 23 июля. В тот день актера обнаружили в его квартире с множественными переломами ребер и руки.

Изначально рассматривалась версия об избиении актера, однако позже стало известно, что 17 июля Регнер неудачно упал с лестницы возле подъезда по пути домой. При этом знакомые актера утверждали, что на момент ЧП он был абсолютно трезв.

Артист в тот же день обратился в травмпункт, где ему сделали рентген. Однако, в больницу его не положили, заявив, что с его травмами можно выздороветь без госпитализации, если больше ходить и двигаться.

Позже у актера обнаружили воспаление легких, после чего он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В последние дни он находился в коме на аппарате ИВЛ. KP.Ru со ссылкой на свой источник сообщает, что Регнер «скончался в реанимации, не приходя в сознание».

За свою карьеру Регнер сыграл в более 60 фильмах и сериалах. Среди его работ: «Досье детектива Дубровского», «Любить по-русски 2», «Солдаты», «Романовы. Венценосная семья», «Конференция маньяков».

Напомним, ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек».

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