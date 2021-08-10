Українські рятувальники потрапили в епіцентр пожеж у Греції
Про це повідомили на сторінці Державній службі України з надзвичайної ситуації у Facebook.
"Ви коли-небудь бачили, як лісові шишки вибухають, немов протипіхотні міни, розлітаючись в різні боки тліючими "осколками"? Це тому, що температура на поверхні землі + 62 ..." - йдеться в повідомленні.
Крім українських рятувальників, туди прибула допомога з Румунії, Кіпру, Франції, Швеції, Ізраїлю, Швейцарії, Німеччини, Іспанії, Великобританії.
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Нагадаємо, в Греції пожежі знищують не тільки ліси, а й житла місцевих жителів
Із зони пожеж та прилеглих районів евакуйовані вже тисячі людей.
Сотні будинків і автомобілів згоріли, відомо, що двоє людей загинуло.
"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхніми будинками",-йдеться в підписі відео з місця страшних пожеж.
Раніше повідомлялося, українці опинилися в епіцентрі пожеж у Туреччині, вогонь дістався готелів: "Страшно"
Також, українцям повідомили про заборону відвідування деяких районів Туреччини.
Politeka розповідала, пожежі паралізували частину країни: українців просять утриматися від відпочинку в Туреччині.