Українські рятувальники потрапили в епіцентр пожеж у Греції

Про це повідомили на сторінці Державній службі України з надзвичайної ситуації у Facebook.

"Ви коли-небудь бачили, як лісові шишки вибухають, немов протипіхотні міни, розлітаючись в різні боки тліючими "осколками"? Це тому, що температура на поверхні землі + 62 ..." - йдеться в повідомленні.

Крім українських рятувальників, туди прибула допомога з Румунії, Кіпру, Франції, Швеції, Ізраїлю, Швейцарії, Німеччини, Іспанії, Великобританії.

Нагадаємо, в Греції пожежі знищують не тільки ліси, а й житла місцевих жителів

Із зони пожеж та прилеглих районів евакуйовані вже тисячі людей.

Сотні будинків і автомобілів згоріли, відомо, що двоє людей загинуло.

"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхніми будинками",-йдеться в підписі відео з місця страшних пожеж.

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Також, українцям повідомили про заборону відвідування деяких районів Туреччини.

Politeka розповідала, пожежі паралізували частину країни: українців просять утриматися від відпочинку в Туреччині.