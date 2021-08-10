Украинские спасатели попали в эпицентр пожаров в Греции
Об этом сообщили на странице Государственной службе Украины по чрезвычайной ситуации в Facebook.
"Вы когда-нибудь видели, как лесные шишки взрываются, словно противопехотные мины, разлетаясь в разные стороны тлеющими «осколками»? Это потому, что температура на поверхности земли + 62 …" - говорится в сообщении.
Помимо украинский спасателей, туда прибыла помощь из Румынии, Кипра, Франции, Швеции, Израиля, Швейцарии, Германии, Испании, Великобритании.
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Напомним, в Греции пожары уничтожают не только леса, но и жилища местных жителей
Из зоны пожаров и прилегающих районов эвакуированы уже тысячи людей.
Сотни домов и автомобилей сгорели, известно, что два человека погибло.
"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - говорится в подписи видео с места страшных пожаров.
Ранее сообщалось, украинцы оказались в эпицентре пожаров в Турции, огонь добрался до отелей: "Страшно"
Также, украинцам сообщили о запрете посещения некоторых районов Турции.
Politeka рассказывала, пожары параллизовали часть страны: украинцев просят воздержаться от отдыха в Турции.