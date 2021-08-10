Украинские спасатели попали в эпицентр пожаров в Греции

Об этом сообщили на странице Государственной службе Украины по чрезвычайной ситуации в Facebook.

"Вы когда-нибудь видели, как лесные шишки взрываются, словно противопехотные мины, разлетаясь в разные стороны тлеющими «осколками»? Это потому, что температура на поверхности земли + 62 …" - говорится в сообщении.

Помимо украинский спасателей, туда прибыла помощь из Румынии, Кипра, Франции, Швеции, Израиля, Швейцарии, Германии, Испании, Великобритании.

Напомним, в Греции пожары уничтожают не только леса, но и жилища местных жителей

Из зоны пожаров и прилегающих районов эвакуированы уже тысячи людей.

Сотни домов и автомобилей сгорели, известно, что два человека погибло.

"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - говорится в подписи видео с места страшных пожаров.

Ранее сообщалось, украинцы оказались в эпицентре пожаров в Турции, огонь добрался до отелей: "Страшно"

Также, украинцам сообщили о запрете посещения некоторых районов Турции.

Politeka рассказывала, пожары параллизовали часть страны: украинцев просят воздержаться от отдыха в Турции.