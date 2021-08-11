Дівчина вирішила підготуватися до весілля і схудла вдвічі всього за три місяці
Про це передає портал Obovsyom.
Коли наречений дівчини зробив їй пропозицію-вона важила сто тридцять кілограм.
Наречену це сильно турбувало і на зважилася на радикальні дії.
Софі найняла собі персонального тренера, який склав їй дієту і кількість фізичних навантажень, щоб можна було швидко і без шкоди для здоров'я схуднути.
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Дівчина розповіла, що неймовірно задоволена через отримані результати. Її, вже чоловік, сильно пишається своєю дружиною.
До слова, в єгипетській провінції Бені-Суейф померла дівчина.
У місті Бені-Суейф 21-річна єгиптянка через годину після весілля зі своїм обранцем померла від серцевого нападу.
Дівчина Ізра Шаабан скаржилася на відчуття втоми в цей день. Місцеві жителі села Медум в єгипетській провінції Бені-Суейф чули крики з дому. Наречена знепритомніла, після того як поскаржилася на гострий біль у грудях, будучи ще у весільній сукні,
Після цього Ізра Шаабан була доставлена в лікарню, де у неї стався серцевий напад зі смертельним результатом. Лікарі не змогли її реанімувати.
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