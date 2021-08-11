Дівчина вирішила підготуватися до весілля і схудла вдвічі всього за три місяці

Про це передає портал Obovsyom.

Коли наречений дівчини зробив їй пропозицію-вона важила сто тридцять кілограм.

Наречену це сильно турбувало і на зважилася на радикальні дії.

Софі найняла собі персонального тренера, який склав їй дієту і кількість фізичних навантажень, щоб можна було швидко і без шкоди для здоров'я схуднути.

Дівчина розповіла, що неймовірно задоволена через отримані результати. Її, вже чоловік, сильно пишається своєю дружиною.

До слова, в єгипетській провінції Бені-Суейф померла дівчина.

У місті Бені-Суейф 21-річна єгиптянка через годину після весілля зі своїм обранцем померла від серцевого нападу.

Дівчина Ізра Шаабан скаржилася на відчуття втоми в цей день. Місцеві жителі села Медум в єгипетській провінції Бені-Суейф чули крики з дому. Наречена знепритомніла, після того як поскаржилася на гострий біль у грудях, будучи ще у весільній сукні,

Після цього Ізра Шаабан була доставлена в лікарню, де у неї стався серцевий напад зі смертельним результатом. Лікарі не змогли її реанімувати.

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