Девушка решила подготовиться к свадьбе и похудела вдвое всего за три месяца
Об этом передает портал Obovsyom.
Когда жених девушки сделал ей предложение - она весила сто тридцать килограмм.
Невесту это сильно беспокоило и на решилась на радикальные действия.
Софи наняла себе персонального тренера, который составил ей диету и количество физических нагрузок, чтобы можно было быстро и без вреда для здоровья похудеть.
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Девушка рассказала, что невероятно довольна из-за полученных результатов. Ее, уже супруг, сильно гордится своей женой.
К слову, в египетской провинции Бени-Суэйф умерла девушка.
В городе Бени-Суэйф 21-летняя египтянка спустя час после свадьбы со своим избранником умерла от сердечного приступа.
Девушка Изра Шаабан жаловалась на чувство усталости в этот день. Местные жители деревни Медум в египетской провинции Бени-Суэйф слышали крики из дома. Невеста потеряла сознание, после того как пожаловалась на острую боль в груди, будучи еще в свадебном платье,
После этого Изра Шаабан была доставлена в больницу, где у неё случился сердечный приступ со смертельным исходом. Врачи не смогли её реанимировать.
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