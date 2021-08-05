В Бангладеш на свадьбе в результате удара молнии погибло 17 человек
В результате удара молнии на свадьбе в Бангладеше погибло 17 человек. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на BBC.
Еще 14 человек получили ранения. В том числе жених, а невеста не присутствовала на свадьбе. Компания высаживалась из лодки в прибрежном городе Шибгандж. Они направлялись к дому невесты, и в тот момент их застала гроза.
По словам местных жителей, в группу попало несколько разрядов молнии.
Галкин подарил Пугачевой украинского "красавца", Примадонна расцвела на глазах: "Ну спасибо, муженек!"
Врачи не пускают к избитому танцору Дорофеевой, в каком он сейчас состоянии: "Прошу помощи..."
Масштабная индексация пенсий, в Минсоцполитики раскрыли детали: "Правила будут касаться..."
Полякова никого не стала слушать и постриглась, как она теперь выглядит: "Я же моложе так стала"
Избранница "Холостяка" Анна Богдан поссорилась с его экс-фавориткой: "Ты бы про свою свадьбу думала"
Ежегодно сотни людей в Южной Азии гибнут от удара молнии. С июня по сентябрь в Бангладеш продолжается сезон дождей - в это время жертвами молний ежегодно становятся сотни человек. Преимущественно это фермеры, которые работают на своих полях.
В 2016 году Бангладеш объявила удары молнии стихийным бедствием, когда только в мае погибло более 200 человек, в том числе 82 человека за один день.
Также, стоит отметить, что эксперты считают, что увеличение частоты ударов молнии происходит из-за загрязнения воздуха и глобальное потепление.
Ранее сообщалось, молния шарахнула в группу туристов на украинском курорте: что известно о ЧП
Также, пожары в Турции: украинцам сообщили о запрете посещения, названы районы
Politeka рассказывала, солнце исчезло, а с неба падает пепел: в РФ наступила темнота из-за масштабных пожаров