В Бангладеш на свадьбе в результате удара молнии погибло 17 человек

В результате удара молнии на свадьбе в Бангладеше погибло 17 человек. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на BBC.

Еще 14 человек получили ранения. В том числе жених, а невеста не присутствовала на свадьбе. Компания высаживалась из лодки в прибрежном городе Шибгандж. Они направлялись к дому невесты, и в тот момент их застала гроза.

По словам местных жителей, в группу попало несколько разрядов молнии.

Ежегодно сотни людей в Южной Азии гибнут от удара молнии. С июня по сентябрь в Бангладеш продолжается сезон дождей - в это время жертвами молний ежегодно становятся сотни человек. Преимущественно это фермеры, которые работают на своих полях.

В 2016 году Бангладеш объявила удары молнии стихийным бедствием, когда только в мае погибло более 200 человек, в том числе 82 человека за один день.

Также, стоит отметить, что эксперты считают, что увеличение частоты ударов молнии происходит из-за загрязнения воздуха и глобальное потепление.

Ранее сообщалось, молния шарахнула в группу туристов на украинском курорте: что известно о ЧП

Также, пожары в Турции: украинцам сообщили о запрете посещения, названы районы

Politeka рассказывала, солнце исчезло, а с неба падает пепел: в РФ наступила темнота из-за масштабных пожаров





