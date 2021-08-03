Появились трагедии во Львове, где упавшее в грозу дерево убило парня и девушку, которые сидели на скамейке в парке

Очевидцы рассказывают, что стихия накрыла город мгновенно, передает местное издание Galnet.

Так, жительница Львова Ивона Лобан, которая также находилась в Стрыйском парке, рассказала, что все происходило очень быстро: сперва начался дождь, а затем налетел сильный ветер.

Женщина рассказала, в парке началась суматоха, люди не знали, что делать

"Кто-то ехал на самокатах, одна пара обнявшись сидела под зонтиком на лавочке и хотела переждать бурю", – сказала Лобан. Позже она узнала, что именно на них упало злосчастное дерево.

По словам жительницы Львова, что вариант переждать грозу, который избрали они, казался не худшим, ведь куда бежать, когда все вокруг рушиться, а ты окружен этими деревьями, и негде спрятаться.

Родные погибшего парня рассказали, что Андрей был курсантом Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. С 6 августа у него должны были начаться каникулы. Также на этой неделе он планировал быть свидетелем на свадьбе своего одноклассника.

Друг Андрея Валерий Колесник рассказал, что он познакомился с девушкой в Интернете, они переписывались около двух недель, а теперь решили встретиться. Андрей пришел на свидание с букетом роз.

Как можно увидеть на кадрах, которые появились в Сети, остатки цветов до сих пор разбросаны на месте трагедии.

Трагедия с молодыми людьми потрясла украинцев.

«Бедные дети. Только познакомились и начали встречаться и тут умерли вместе и в одну секунду. Царствие небесное», «Нелепая смерть, очень жаль», «Жалко детей и их родных», «Трагедия невероятная!», - пишут в Сети.

Напомним, непогода забрала жизни людей во Львове: дерево упало на молодую пару.

Как сообщала Politeka, жизнь супружеской пары оборвалась из-за спора: детали трагедии.

Также Politeka писала, что авария забрала жизни полицейского и его семьи: дочке было всего 12.