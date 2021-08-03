Появились трагедии во Львове, где упавшее в грозу дерево убило парня и девушку, которые сидели на скамейке в парке
Очевидцы рассказывают, что стихия накрыла город мгновенно, передает местное издание Galnet.
Так, жительница Львова Ивона Лобан, которая также находилась в Стрыйском парке, рассказала, что все происходило очень быстро: сперва начался дождь, а затем налетел сильный ветер.
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"Кто-то ехал на самокатах, одна пара обнявшись сидела под зонтиком на лавочке и хотела переждать бурю", – сказала Лобан. Позже она узнала, что именно на них упало злосчастное дерево.
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Непогода забрала жизни людей во Львове: дерево упало на молодую пару
По словам жительницы Львова, что вариант переждать грозу, который избрали они, казался не худшим, ведь куда бежать, когда все вокруг рушиться, а ты окружен этими деревьями, и негде спрятаться.
Родные погибшего парня рассказали, что Андрей был курсантом Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. С 6 августа у него должны были начаться каникулы. Также на этой неделе он планировал быть свидетелем на свадьбе своего одноклассника.
Друг Андрея Валерий Колесник рассказал, что он познакомился с девушкой в Интернете, они переписывались около двух недель, а теперь решили встретиться. Андрей пришел на свидание с букетом роз.
Как можно увидеть на кадрах, которые появились в Сети, остатки цветов до сих пор разбросаны на месте трагедии.
Трагедия с молодыми людьми потрясла украинцев.
«Бедные дети. Только познакомились и начали встречаться и тут умерли вместе и в одну секунду. Царствие небесное», «Нелепая смерть, очень жаль», «Жалко детей и их родных», «Трагедия невероятная!», - пишут в Сети.
Напомним, непогода забрала жизни людей во Львове: дерево упало на молодую пару.
Как сообщала Politeka, жизнь супружеской пары оборвалась из-за спора: детали трагедии.
Также Politeka писала, что авария забрала жизни полицейского и его семьи: дочке было всего 12.