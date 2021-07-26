В Чернигове женщина умерла после сеанса массажа

Из квартиры массажистки женщину с серьезными болями в спине госпитализировали в городскую клинику.

Как стало известно пресс-службе прокуратуры Черниговской области, именно резкое движение массажистки руками причинило ее клиентке смертельную травму.

В правоохранительном ведомстве указано, что по предварительным данным, клиентка пришла домой к массажистке, где у той оборудован специальный кабинет. Во время сеанса мастер ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей.

Это привело к закрытой позвоночной спинномозговой травме с повреждением спинного мозга в шейном отделе. Женщина скончалась в неврологическом отделении больницы из-за неосторожного движения рук массажистки.

За убийство по неосторожности подозреваемой массажистке грозит до пяти лет лишения свободы. Такая мера наказания предусмотрена в статье 119 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что высокая или 37,1, 37,2 температура — это всегда противопоказание к массажу. Если есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, то, соответственно, и массаж будет другой, чтобы не спровоцировать подъем давления, а наоборот немножко снизить.

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