В Чернигове женщина умерла после сеанса массажа
Из квартиры массажистки женщину с серьезными болями в спине госпитализировали в городскую клинику.
Как стало известно пресс-службе прокуратуры Черниговской области, именно резкое движение массажистки руками причинило ее клиентке смертельную травму.
В правоохранительном ведомстве указано, что по предварительным данным, клиентка пришла домой к массажистке, где у той оборудован специальный кабинет. Во время сеанса мастер ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей.
Счастливая Ани Лорак рассекретила, с кем отдыхает в Турции: "Красавчик"
Экс-"холостяк" и судья "Танців з зірками" Чмерковский вызвал фурор новым фото: "О, какая поза"
Горбунов засветил их с Осадчей роскошный особняк по соседству с Потапом: "Налетай!"
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Это привело к закрытой позвоночной спинномозговой травме с повреждением спинного мозга в шейном отделе. Женщина скончалась в неврологическом отделении больницы из-за неосторожного движения рук массажистки.
За убийство по неосторожности подозреваемой массажистке грозит до пяти лет лишения свободы. Такая мера наказания предусмотрена в статье 119 Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что высокая или 37,1, 37,2 температура — это всегда противопоказание к массажу. Если есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, то, соответственно, и массаж будет другой, чтобы не спровоцировать подъем давления, а наоборот немножко снизить.
Напомним, что пенсионеры упали с высоты в Днепре, кадры ЧП.
Как Politeka писала, что в Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП.
Также Politeka сообщала, что 2-месячная малышка рухнула на бетонный пол, ее не могли доставить в больницу.