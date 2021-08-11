Біля Запоріжжя автобус з туристами потрапив в аварію
Як передає Politeka.net, перші кадри з місця ДТП опублікували в місцевому Instagram-пабліку (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За попередньою інформацією, винуватцем аварії став водій на легковику, який підрізав автобус. Після чого зник.
Водій автобуса ледь впорався з керуванням і дивом не влучив у кювет.
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"По дорозі з моря за Василівкою, черговий гонщик підрізав цілий автобус з людьми і зник. Всі цілі. Відбулися переляком", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли На Івано-Франківщині також перекинувся пасажирський автобус.
ДТП сталася вранці, 10 серпня в кілька кілометрах від міста Яремче.
За попередньою інформацією, автобус сполученням "Івано – Франківськ-Буковель " зіткнувся з легковим автомобілем.
В результаті удару транспортний засіб, в салоні якого знаходилося 19 осіб, злетів з дороги.
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