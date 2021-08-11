Возле Запорожья автобус с туристами попал в аварию
Как передает Politeka.net, первые кадры с места ДТП опубликовали в местном Instagram-паблике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель на легковушке, который подрезал автобус. После чего скрылся.
Водитель автобуса едва справился с управлением и чудом не угодил в кювет.
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"По дороге с моря за Васильевкой, очередной гонщик подрезал целый автобус с людьми и скрылся. Все целы. Отделались испугом", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали на Ивано-Франковщине также перевернулся пассажирский автобус.
ДТП произошло утром, 10 августа в несколько километрах от города Яремче.
По предварительной информации, автобус сообщением "Ивано-Франковск – Буковель" столкнулся с легковым автомобилем.
В результате удара транспортное средство, в салоне которого находилось 19 человек, слетело с дороги.
Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.
Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.
Также Politeka писала, что отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП.