Возле Запорожья автобус с туристами попал в аварию

Как передает Politeka.net, первые кадры с места ДТП опубликовали в местном Instagram-паблике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель на легковушке, который подрезал автобус. После чего скрылся.

Водитель автобуса едва справился с управлением и чудом не угодил в кювет.

"По дороге с моря за Васильевкой, очередной гонщик подрезал целый автобус с людьми и скрылся. Все целы. Отделались испугом", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали на Ивано-Франковщине также перевернулся пассажирский автобус.

ДТП произошло утром, 10 августа в несколько километрах от города Яремче.

По предварительной информации, автобус сообщением "Ивано-Франковск – Буковель" столкнулся с легковым автомобилем.

В результате удара транспортное средство, в салоне которого находилось 19 человек, слетело с дороги.

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