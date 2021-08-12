У четвер, 12 серпня, вранці на Камчатці в Кроноцькому заповіднику зазнав аварії вертоліт Мі-8, він впав у озеро

На борту знаходилися три члени екіпажу і 13 туристів з Москви і Петербурга, серед них одна дитина. Першою зупинкою в їх екскурсійній програмі мало стати озеро курильське, пише РИА Новости.

Внаслідок катастрофи загинули вісім осіб, включаючи одного члена екіпажу.

Відзначається, що уламки вертольота пішли під воду Курильського озера практично відразу після аварії. Шести пасажирам і двом членам екіпажу вдалося вибратися з вертольота і виплисти на поверхню, де їх врятували працівники заповідника.

В уряді Камчатського краю розповіли, що повітряне судно впало на території Південно-Камчатського заказника. Співробітники заповідника звернули увагу на хлопок про воду. Вони оперативно попрямували на місце інциденту.

Співробітники МНС Росії прибули на місце аварії вертольота Мі-8 на Курильському озері на Камчатці. В операції беруть участь понад 60 осіб, задіяно 10 одиниць техніки.

Людей, які були на вертольоті Мі-8 і постраждали після падіння, доставили в Петропавловськ-Камчатський.

З поверхні води зібрали деякі речі пасажирів.

Вертоліт, що зазнав аварії, знаходиться на глибині понад 100 метрів. Через відсутність необхідного обладнання водолази не можуть опуститися на дно Курильського озера. Про це повідомила прес-служба МНС по Камчатському краю.

На Камчатке рухнувший в озеро вертолет Ми-8 сажали в густом тумане. По нашим данным, возможной причиной крушения могла быть неисправность световых приборов. Также в качестве приоритетных версий крушения рассматривается ошибка пилотирования и техническая неисправность. pic.twitter.com/5ZIiSZddnD — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 11, 2021

"Глибина затоплення повітряного судна більше 100 метрів, фахівці водолазної служби мають спорядження для роботи на глибині до 20 метрів», — пояснили у відомстві.

За попередніми даними причиною аварії міг стати сильний туман. Також серед версій того, що сталося основні-технічна несправність і помилка пілотування.

Нагадаємо, що літак зазнав аварії, на місці падіння виникла потужна пожежа: перші кадри трагедії в США

Як повідомляла Politeka, літак з людьми зник з радарів відразу після зльоту

Також Politeka писала, що впав вертоліт з українцями в озеро, уламки дістали з глибини