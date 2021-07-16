На борту было 19 человек

В России произошла очередная авиакатастрофа

Как передает Politeka.net, подробности сообщает Telegram-канал "Life shot".



Самолет Ан-28, на борту которого находилось 19 пассажиров и четыре члена экипажа, исчез с радаров в 4 часа по местному времени.

Связь с пилотам оборвалась сразу после взлета.

По предварительной информации, отказал один из двигателей самолёта.



Спустя несколько часов поисков, спасатели обнаружили АН - пилоты сумели направить неуправляемую махину на пересечённую местность.

К счастью, инцидент обошелся без жертв. На место крушение уже прибыли спасатели на вертолете. На нём людей и эвакуируют.

Стоит отметить, что уже вторая авиакатастрофа в России за последние недели.

Ранее в Кемеровской области самолет сразу после взлета завалился на левый борт. На борту было 17 человек.

В результате крушения оборвались жизни четырех человек, еще 8 получили различные травмы.

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