Раскрыты первые подробности ЧП в США
27 июля, в американском штате Калифорния вблизи аэропорта Траки-Тахо разбился частный самолет Twin Turbo Jet Challenger 605. Сообщается, что летательный аппарат потерпел крушение во время того, как заходил на посадку.
Детали ЧП сообщило издание ABC.
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Следователи предполагают, что самолет летел с территории штатов Флорида или Айдахо. Воздушное судно двигалось в сторону аэропорта с севера. Сколько именно было пассажиров и членов экипажа на момент трагедии, пока не сообщается. Максимальное количество людей, которые могли поместиться на борту, составляет 18 человек.
В месте падения возник мощный пожар. Самолет упал в районе лесополосы. Сотрудники правоохранительных органов города Траки заявили о том, что в результате происшествия ни конструкции, ни люди, которые находились на земле не пострадали.
В то же время ясно одно - люди, которые находились в самолете не имели шансов на выживание.
Сейчас правоохранители устанавливают причины авиакатастрофы. На место происшествия выехало около 10 пожарных машин.
Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.
Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.