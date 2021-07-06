По словам очевидцев, вскоре после взлета возникли проблемы с двигателем

В Польше вертолет с украинцами на борту упал в озеро Талты. В результате аварии в воде оказались три человека - все граждане Украины.

Как пишет RMF24, людей спасли очевидцы.

По словам очевидцев, вскоре после взлета у транспорта начались проблемы с двигателем. Он постепенно спустился, пока не упал в озеро. Вертолет затонул полностью.

Пострадавших людей подобрали туристы, которые проезжали мимо на моторной лодке. Пассажиров вертолета доставили в больницу.

Больше всего пострадала женщина, ее с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицко. Ее 17-летнюю дочь также с поврежденным позвоночником вертолетом доставили в Ольштын. Пилот был доставлен в больницу для осмотра медиками.

Спасатели уже достали из 13-метровой глубины обломки вертолета. Обнаружена утечка топлива в озеро, но в количестве, не угрожающем окружающей среде.

Правоохранители расследуют инцидент. Установлено, что пилот был трезв. Свидетели говорят, что вертолет не ударился о поверхность, а все выглядело так, будто пилот хотел мягко посадить аварийный транспорт.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.