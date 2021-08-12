В четверг, 12 августа, утром на Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8, он упал в зеро

На борту находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское, пишет РИА Новости.

Вследствие катастрофы погибли восемь человек, включая одного члена экипажа.

Отмечается, что обломки вертолета ушли под воду Курильского озера практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.

В правительстве Камчатского края рассказали, что воздушное судно упало на территории Южно-Камчатского заказника. Сотрудники заповедника обратили внимание на хлопок о воду. Они оперативно направились на место инцидента.

Cотрудники МЧС России прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. В операции участвуют более 60 человек, задействовано 10 единиц техники.

Людей, которые были на вертолете Ми-8 и пострадали после падения, доставили в Петропавловск-Камчатский.

С поверхности воды собрали некоторые вещи пассажиров.

Вертолет, потерпевший крушение, находится на глубине более 100 метров. Из-за отсутствия необходимого оборудования водолазы не могут опуститься на дно Курильского озера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

На Камчатке рухнувший в озеро вертолет Ми-8 сажали в густом тумане. По нашим данным, возможной причиной крушения могла быть неисправность световых приборов. Также в качестве приоритетных версий крушения рассматривается ошибка пилотирования и техническая неисправность. pic.twitter.com/5ZIiSZddnD — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 11, 2021

«Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным причиной аварии мог стать сильный туман. Также среди версий случившегося основные — техническая неисправность и ошибка пилотирования.

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