Туреччину наздогнало нове нещастя, після страшних пожеж
Про це повідомляє портал Hurriyet.
Нова хвиля дощів накрила Чорноморський регіон на півночі Туреччини - в декількох населених пунктах повені і зсуви.
Через зсуви обвалилися кілька будинків, вода забирала автомобілі місцевих жителів.
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"Хоч люди живі, дружні, допомагають один одному, терпіння і миру вам"," Земля втомилася від грішників прокиньтеся люди Всевишній сердиться"," Люди, давайте не будемо сваритися! Природа подає сигнал катастрофи!!!! Зупинити всі війни!", " Водосховища, як потенційна загроза: коли-небудь так зруйнуються... Вода-страшна сила!", "- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Туреччині дісталися курортів Мармариса і Кемера.
Жертвами стихії стали щонайменше три людини. Понад півсотні були госпіталізовані з опіками та отруєнням димом.
Гасити полум'я допомагають додаткові загони надзвичайників. Залучили і авіацію. Ситуацію погіршує суха і спекотна погода. При цьому правоохоронці почали розслідування причин масштабного загоряння.
У мережі публікують кадри пожеж.
Нагадаємо, вибух прогримів на території лікарні в Києві, є жертва: кадри з місця НП.
Як повідомляла Politeka, популярний серед українців курорт охопили масштабні пожежі, полум'я дісталося будинків: кадри НП.
Також Politeka писала, що масштабна пожежа охопила Хортицю: у керівництві говорять про підпал, кадри з місця.