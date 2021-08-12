Туреччину наздогнало нове нещастя, після страшних пожеж

Про це повідомляє портал Hurriyet.

Нова хвиля дощів накрила Чорноморський регіон на півночі Туреччини - в декількох населених пунктах повені і зсуви.

Через зсуви обвалилися кілька будинків, вода забирала автомобілі місцевих жителів.

Зливи вже перетворили населені пункти на бурхливі річки. Найбільше залило провінції Синоп і Бартін.

"Хоч люди живі, дружні, допомагають один одному, терпіння і миру вам"," Земля втомилася від грішників прокиньтеся люди Всевишній сердиться"," Люди, давайте не будемо сваритися! Природа подає сигнал катастрофи!!!! Зупинити всі війни!", " Водосховища, як потенційна загроза: коли-небудь так зруйнуються... Вода-страшна сила!", "- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Туреччині дісталися курортів Мармариса і Кемера.

Жертвами стихії стали щонайменше три людини. Понад півсотні були госпіталізовані з опіками та отруєнням димом.

Гасити полум'я допомагають додаткові загони надзвичайників. Залучили і авіацію. Ситуацію погіршує суха і спекотна погода. При цьому правоохоронці почали розслідування причин масштабного загоряння.

У мережі публікують кадри пожеж.

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