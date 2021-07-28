В популярном среди туристов турецком регионе Анталья бушуют масштабные лесные пожары

Как стало известно в среду, 28 июля, пламя подбирается уже вплотную к жилым домам. Об этом пишет местное издание Hurriyet, а также свидетельствуют кадры, которые публикуют туристы в соцсетях.

Пожары в регионе стали следствием сильной жары. Возгорание возникло в лесной зоне Еникой. Точная причина пока не установлена. Огонь распространялся очень быстро, и вскоре занял большую территорию.

По последним данным, пожары успели уничтожить десятки гектаров леса. Из-за возникшей опасности для населения спасатели эвакуировали людей из пяти районов.

В данный момент с огнем борются самолет, 19 вертолетов, а также более сотни пожарных машин с 412 пожарными. Впрочем, пока им не удается ликвидировать горение.

Огонь достиг жилых домов города Манавгат и уничтожил десятки зданий.

На кадрах, которые туристы публикуют в соцсетях, можно увидеть, что на курортах в районе Антальи небо затянуто густым черным дымом. При этом местные власти утверждают, что огонь пока далеко от прибрежных территорий, поэтому туристическим районам рано беспокоиться.

Министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что в результате масштабного ЧП в стране пострадали 53 человека.

Отметим, что Турция – один из самых популярных среди украинцев заграничных курортов.

Напомним, масштабный пожар охватил Хортицу: в руководстве говорят о поджоге.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел на предприятии, людей просят закрываться дома: детали и кадры ЧП в Германии.

Также Politeka писала, что пожар начал приближаться к домам: авиация привлечена из-за ЧП на Харьковщине.