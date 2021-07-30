В недостроенном доме в Киеве произошел сильный взрыв
В Шевченковском районе города Киева прогремел мощный взрыв. Его было слышно сразу в трех районах: Подольский, Шевченковский и Соломянский. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Киев Оперативный.
Как передают, взрыв произошел около 23:10 на территории парка "Кирилловский Гай", около Психиатрической больницы, а именно в недострое, где гуляли парень с девушкой.
Когда девушка вышла из здания, то произошел взрыв. 21-летний парень умер на месте. По предварительным данным - самоубийство.
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Подробности ЧП пока не известны, полиция устанавливает окончательную причину смерти 21-летнего погибшего.
Как передавала Politeka, недавно в киевском торговом центре прогремел взрыв. Оказалось, что подорвали почтомат. В одном из почтовых кейсов оказалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.
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