В недостроенном доме в Киеве произошел сильный взрыв

В Шевченковском районе города Киева прогремел мощный взрыв. Его было слышно сразу в трех районах: Подольский, Шевченковский и Соломянский. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Киев Оперативный.

Как передают, взрыв произошел около 23:10 на территории парка "Кирилловский Гай", около Психиатрической больницы, а именно в недострое, где гуляли парень с девушкой.

Когда девушка вышла из здания, то произошел взрыв. 21-летний парень умер на месте. По предварительным данным - самоубийство.

Подробности ЧП пока не известны, полиция устанавливает окончательную причину смерти 21-летнего погибшего.

Как передавала Politeka, недавно в киевском торговом центре прогремел взрыв. Оказалось, что подорвали почтомат. В одном из почтовых кейсов оказалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

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