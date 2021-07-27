В Запорожье на острове Хортица произошел пожар

Как передает Politeka.net, об этом сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко.

"Печальная новость! Большой поджог Хортице (сильный ветер все усложняет). Пожарные и работники заповедника на месте", - говорится в сообщении.

Фотограф из Запорожья Алексей Толмачов опубликовал на своей страничке в Facebook первые фото с места.

В комментариях под постом Максим Остапенко сообщил, что пожар удалось локализировать, а в пресс-службе Нацполиции Запорожской области уже сообщили, что на место пожара выехала следственно-оперативная группа.

Стоит отметить, что с начала пожароопасного периода в 2021 сотрудники сектора охраны природы Национального заповедника «Хортица» осуществляют дистанционный противопожарный мониторинг территории о. Хортица с использованием квадрокоптера.

В дни с наиболее опасными погодными условиями осуществляется ежечасный осмотр территории острова Хортица с центральной его части.

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