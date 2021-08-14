Відома російська співачка Жасмин повідомила про велике горе в родині через коронавірус

Виконавиця втратила відразу двох близьких людей за кілька днів: хвороба забрала життя її бабусі і батька. Про це повідомляє видання Super.ru.

Напередодні Жасмин поділилася емоційним постом у своєму Instagram. У ньому співачка оголосила про смерть своєї 90 – річної бабусі - Сари.

"У неї були хронічні захворювання, але вона з ними справлялася, і якби не ковид, вона, як ми в сім'ї думаємо, прожила б ще до 100 років, як її мама, наша прабабуся... ми, онуки, завжди будемо пам'ятати аромат фірмового хліба бабусі Сари, її завзяті частівки і ласкаві руки", - написала співачка.

А вже наступного дня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ковід забрав у неї ще й батька – 70-річного балетмейстера Льва Манахімова. Повідомляється, що він дуже важко переносив хворобу: його легені були вражені на 90%.

Чоловіка транспортували з рідного міста Дербент до Москви, проте врятувати його лікарям так і не вдалося.

Жасмин поки ніяк не прокоментувала новини про смерть батька.

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