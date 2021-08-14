Известная российская певица Жасмин сообщила о большом горе в семье из-за коронавируса
Исполнительница лишилась сразу двоих близких людей за несколько дней: болезнь унесла жизни ее бабушки и отца. Об этом сообщает издание Super.ru.
Накануне Жасмин поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. В нем певица объявила о смерти своей 90-летней бабушки – Сары.
«У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка… Мы, внуки, всегда будем помнить аромат фирменного хлеба бабушки Сары, ее задорные частушки и ласковые руки», - написала певица.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Санина из The Hardkiss в прозрачных велосипедках поразила чересчур длинной косой: «Ох, какая…»
Офицера полиции избили прямо в райотделе, женщина в больнице: детали беспредела из Одессы
Дан Балан после скандала Кароль в Одессе приехал туда с двумя блондинками: "Я бы тоже хотела"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
А уже на следующий день в СМИ появилась информация о том, что ковид забрал у нее еще и отца – 70-летнего балетмейстера Льва Манахимова. Сообщается, что он очень тяжело переносил болезнь: его легкие были поражены на 90%.
Мужчину транспортировали из родного города Дербент в Москву, однако спасти его врачам так и не удалось.
Жасмин пока никак не прокомментировала новости о смерти отца.
Напомним, оборвалась жизнь культового актера, жену не пускают на похороны.
Как сообщала Politeka, трагически закончилась жизнь известного музыканта: потерял обе ноги, а добил коронавирус.
Также Politeka писала, что новая утрата настигла мир кино, не стало выдающегося артиста.