Известная российская певица Жасмин сообщила о большом горе в семье из-за коронавируса

Исполнительница лишилась сразу двоих близких людей за несколько дней: болезнь унесла жизни ее бабушки и отца. Об этом сообщает издание Super.ru.

Накануне Жасмин поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. В нем певица объявила о смерти своей 90-летней бабушки – Сары.

«У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка… Мы, внуки, всегда будем помнить аромат фирменного хлеба бабушки Сары, ее задорные частушки и ласковые руки», - написала певица.

А уже на следующий день в СМИ появилась информация о том, что ковид забрал у нее еще и отца – 70-летнего балетмейстера Льва Манахимова. Сообщается, что он очень тяжело переносил болезнь: его легкие были поражены на 90%.

Мужчину транспортировали из родного города Дербент в Москву, однако спасти его врачам так и не удалось.

Жасмин пока никак не прокомментировала новости о смерти отца.

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