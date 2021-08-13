Культовый бразильский актер скончался в больнице от коронавируса

Как передает Politeka.net со ссылкой на Cosmopolitan, звезда сериалов Тарсизиу Мейра умер в возрасте 85 лет.

В начале августа мужчина и его 86-летняя жена Глория попали в больницу с коронавирусом. Пара была в тяжелом состоянии, поэтому их сразу же перевели в реанимацию. В течение недели врачи боролись за жизнь актера, но 12 августа он скончался. Его жене стало лучше, но она убита горем из-за кончины супруга. Более того, женщине не позволят присутствовать на похоронах мужа, поскольку она только недавно смогла дышать самостоятельно.

Отмечается, что Тарсизиу Мейра был очень знаменит на родине. В странах СНГ его знают по ролям в сериалах «Вавилонская башня» и «Хозяйка судьбы». Мужчина снимался в кино с 1960-х годов.

Смерть актера потрясла бразильцев, которые называют его одним из величайших актеров страны. По словам коллег, он никогда не боялся браться за роли спорных персонажей.

Напомним, что умерла звезда «Великолепного века», Мерьем Узерли не сдержала эмоций: «сердце разбито».

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