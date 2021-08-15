Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку в селі Вільне

Як пише Politeka.net з посиланням на 0564.ua, 48-річний Павлов був знайдений вдома 15 серпня. Чоловік лежав у калюжі крові, а поруч з ним лежала рушниця. Смерть політика підтвердив колишній народний депутат Андрій Гальченко, який прибув на місце події.

"Поки нічого не ясно", - коротко прокоментував він ситуацію.

Відомо, що в даний момент біля будинку міського голови знаходяться правоохоронні органи, СБУ, а також ряд політиків. На місце події вже прибув перший заступник мера Костянтин Бєліков і екс-мер міста Юрій Вілкул.

Після попереднього огляду правоохоронці розглядають версію самогубства. Втім, для точної причини загибелі політика знадобляться експертизи.

Зазначимо, що Костянтин Павлов став мером Кривого Рогу в 2020 році. До цього він двічі був народним депутатом України. Відомо, що чоловік одружений і виховує сина.

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