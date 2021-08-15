Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме в селе Вольное

Как пишет Politeka.net со ссылкой на 0564.ua, 48-летний Павлов был найден дома 15 августа. Мужчина лежал в луже крови, а рядом с ним лежало ружье. Смерть политика подтвердил бывший народный депутат Андрей Гальченко, который прибыл на место происшествия.

«Пока ничего не ясно», - коротко прокомментировал он ситуацию.

Известно, что в данный момент у дома городского главы находятся правоохранительные органы, СБУ, а также ряд политиков. На место происшествия уже прибыл первый заместитель мэра Константин Беликов и экс-мэр города Юрий Вилкул.

После предварительного осмотра правоохранители рассматривают версию самоубийства. Впрочем, для точной причины гибели политика понадобятся экспертизы.

Отметим, что Константин Павлов стал мэром Кривого Рога в 2020 году. До этого он дважды был народным депутатом Украины. Известно, что мужчина женат и воспитывает сына.

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