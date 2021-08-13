Трагедія сколихнула Україну, в Києві була вбита зірка популярного шоу на телеканалі ТЕТ "Панянка-Селянка" Тетяна Осадча

З'явилися подробиці загибелі 34-річної жінки. Її тіло було знайдено у власній квартирі на Оболоні. Чоловік Тетяни, Микола, який старший за неї на 17 років, спустився вниз і попросив першого зустрічного викликати поліцію і "швидку". Правоохоронці затримали його, як підозрюваного у вбивстві. На тілі вбитої виявили численні колото-різані рани та сліди від побоїв.

Хоч вони й одружилися місяць тому, але дуже часто сварилися. Напередодні Тетяна в одній білизні прибігла до сусідів за порятунком. Всі її знайомі були проти їхнього весілля - через агресивний характер Миколи.

З майбутнім чоловіком Осадча познайомилася в інтернеті ще три роки тому, але вони розійшлися. А нещодавно він з'явився знову. З чоловіком трапився інсульт і, так сталося, що допомогти йому було нікому, а добродушна Тетяна погодилася.

Осадча тримала свій манікюрний салон у себе вдома, бізнес йшов добре і вона ні в чому не відчувала потреби. Знайомі кажуть, що вона була відкритою і прямолінійною людиною.

Відносини з Миколою у них були напружені, сварки часто переростали в бійки. Він вже кидався в неї ножами, але чомусь зірка "Панянки-Селянки" від нього не йшла. Цього разу, за його словами, він схопився за ніж, так як дружина погрожувала йому шваброю.

Користувачі співчувають батькам Осадчої, у яких вона була єдиною дочкою, і згадують, якою хорошою людиною вона була:

"Хотіла сильного і незалежного - отримала... Шкода жінки, звичайно, але не дарма кажуть "коси довгі - розум короткий". Ну що це за любов така, коли якесь бидло б'є тебе в твоїй квартирі і ти повинен ховатися від нього по сусідах? 😱"

"Довічно (((щоб іншим була наука!!!"

"Знайшла чоловіка своєї смерті. Дуже шкода молоду дівчину. Іншим треба думати, з ким водитися. Море неадекватів розвелося"

"Доводилося спілкуватися з Танюшкою. Дуже хорошою людиною була, відверта, чесна, не любила кривити. Все говорила як є. Всіх шкодувала, ніколи не сумувала. Співчуваємо батькам. Вона одна у них була"



"Це ще якщо доведуть, що він осудний. Після інсульту (наскільки я знаю) всі стоять на обліку у психіатра ((("

Нагадаємо, що у Дніпрі на території школи №137 на газоні знайшли тіло чоловіка.

Як повідомляла Politeka, у Подільському районі Києва в зливовому каналі знайшли останки людського тіла.

Також Politeka писала, що у Білій Церкві Київської області водолази знайшли тіло загиблої дівчинки.