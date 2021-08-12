Стали відомі всі подробиці гучного злочину

У Києві жорстоко вбили учасницю проекту "Панянка-Селянка" Тетяну. Її виявили мертвою у власній квартирі з численними ножовими пораненнями.

Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин".

Відомо, що загибла вдома робила манікюр клієнткам, а також брала участь у популярному проекті "Панянка-Селянка". За словами знайомих, з чоловіком у неї були складні стосунки, а нещодавно вона в напівголому вигляді ховалася від коханого у сусідів.

За інформацією правоохоронних органів, напередодні між Тетяною і її чоловіком стався конфлікт і бійка, в результаті якої чоловік наніс кілька ножових поранень дівчині. 51-річного зловмисника затримали на місці злочину.

По прибуттю на місце лікарі констатували смерть, а на її тілі було видно забої, різані рани, а також у неї було перерізано горло.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство - чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Варто відзначити, що дівчина познайомилася зі своїм чоловіком в соцмережі і у них була різниця у віці в 16 років. Чоловік переніс інсульт і потребував допомоги. В результаті Тетяна перевезла його до Києва з Харкова, і вони стали жити разом навесні 2021 року. На початку літа пара офіційно узаконила стосунки, незважаючи на те, що сама дівчина розповідала друзям, що її коханий агресивний і кидався в неї ножами.



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