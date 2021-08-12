Після важкої хвороби пішла з життя відома британська актриса і танцівниця Уна Стаббс, яка зіграла в серіалі "Шерлок"
Артистка пішла з життя у віці 84 років. Про це повідомляє BBC News з посиланням на агента уни. Він повідомив, що актриса померла у себе вдома в оточенні рідних. Останні кілька років вона боролася з важкою хворобою, проте агент не уточнив, з якою саме.
Уна Стаббс вперше з'явилася на телебаченні в якості танцівниці в 1956 році. Пізніше вона зіграла головну роль в музичній комедії»літні канікули".
За свою кар'єру актриса зіграла в багатьох відомих фільмах і серіалах. Серед її проектів були: "Загадкове нічне вбивство собаки", "Даррелли", "Холодна лавка всякої всячини", "Ангел", "Міс Марпл»і "Чисто англійські вбивства".
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Широку популярність за межами Великобританії Уне Стаббс принесла її роль в серіалі "Шерлок" за мотивами творів Артура Конан Дойля. Актриса виконала роль місіс Хадсон-добродушної і злегка легковажної господині квартири, яку знімали Шерлок Холмс і доктор Ватсон у виконанні Бенедикта Камбербетча і Мартіна Фрімена.
За своє життя Уна двічі була заміжня і виховала трьох дітей.
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