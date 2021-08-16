Погода в Україні знову стане спекотною, а дощі атакують цілий регіон

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, новий тиждень почнеться в Україні з підвищення температури. Після нетривалого комфортного періоду в країну знову повернеться спека. Температура підскаче до 31-33 градусів.

Найбільш різка зміна погоди очікується на Заході. У західних областях температура підніметься до 31-33 градусів, а в Закарпатській області спека досягне 34 градусів. Крім цього, у всіх західних регіонах пройдуть дощі.

У центральних областях теж буде жарко. У Києві температура прогріється до 31-33 градусів. Дощів у центральних областях не очікується.

На півдні в понеділок очікується 31-33 градуси. У східних областях буде на пару градусів прохолодніше - близько 29-31 градуса. Винятком буде Дніпропетровська область, де стовпчики термометра прогріються до 32-34 градусів.

Варто відзначити, що вже у вівторок на західні області обрушаться грозові дощі, які знову опустять температуру.

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