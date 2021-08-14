Прийшов час почати будувати плани на осінь

Осінь вже на порозі, не встигнемо озирнутися, і настане вересень. Перший місяць осені традиційно вважається часом, коли всі повертаються до трудових буднів після спекотного літа.

Як пише Politeka.net, варто розібратися, скільки в першому осінньому місяці нас чекає вихідних і робочих днів.

Офіційних свят, які можуть подарувати додатковий вихідний, у вересні 2021 року немає. Втім, це не заважає існуванню в Україні низки інших святкових днів, які торкнуться різні сфери життєдіяльності.

Наприклад, День знань - 1 вересня відзначається щороку в Україні лінійками і міськими фестивалями для українських школярів і студентів.



Також вересень багатий на православні свята. Основними церковними вересневими святами є: 11 вересня — Усікновення глави Пророка, Предтечі; 21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці і 27 вересня — Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Всього у вересні 2021 року 30 днів і з них 22 робочих і 8 вихідних. Так, робітниками у вересні будуть 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 і 27-30 числа включно.

Вихідними є — 4-5; 11-12; 18-19 і 25-26 вересня.

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