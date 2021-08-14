Синоптичну ситуацію 14 серпня визначатиме антициклон з ім'ям Елфі

В країну рухається антициклон, який заблокує вологі повітряні маси і принесе суху погоду. Вже з неділі розпочнеться нове підвищення температури повітря.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У суботу Україна опиниться в зоні сухого повітря, невеликий теплий дощ може зачепити тільки крайній Схід і Приазов'я.

Стовпчики термометрів досягнуть позначок від + 24 до + 30° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на Заході і в центрі. Прохолодніше буде в Чернігівській області, а також в Луганській і Донецькій областях, де і прогнозують дощі і грози.

Вона також попередила, що вже 15 серпня температура повітря почне підвищуватися і місцями очікується до +31 градуса. Завтра суха повітряна маса домінуватиме у всіх областях України.

У Києві Наталка Діденко спрогнозувала суху і сонячну погоду на Маковія. Температура повітря очікується + 27 + 28 градусів. А ось в неділю в столиці почне знову прогріватися, стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.

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