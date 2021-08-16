Погода в Украине снова станет жаркой, а дожди атакуют целый регион

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, новая неделя начнется в Украине с повышения температуры. После непродолжительного комфортного периода в страну вновь вернется жара. Температура подскачет до 31-33 градусов.

Самая резкая смена погоды ожидается на Западе. В западных областях температура поднимется до 31-33 градусов, а в Закарпатской области жара достигнет 34 градусов. Кроме этого, во всех западных регионах пройдут дожди.

В центральных областях тоже будет жарко. В Киеве температура прогреется до 31-33 градусов. Дождей в центральных областях не ожидается.

На Юге в понедельник ожидается 31-33 градуса. В восточных областях будет на пару градусов прохладнее – около 29-31 градуса. Исключением будет Днепропетровская область, где столбики термометра прогреются до 32-34 градусов.

Стоит отметить, что уже во вторник на западные области обрушатся грозовые дожди, которые снова опустят температуру.

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