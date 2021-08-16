Погода в Украине снова станет жаркой, а дожди атакуют целый регион
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, новая неделя начнется в Украине с повышения температуры. После непродолжительного комфортного периода в страну вновь вернется жара. Температура подскачет до 31-33 градусов.
Самая резкая смена погоды ожидается на Западе. В западных областях температура поднимется до 31-33 градусов, а в Закарпатской области жара достигнет 34 градусов. Кроме этого, во всех западных регионах пройдут дожди.
В центральных областях тоже будет жарко. В Киеве температура прогреется до 31-33 градусов. Дождей в центральных областях не ожидается.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Знаменитый актер и комик не дожил до юбилея всего пару дней: первые подробности трагедии
Полякова, Сумская, Кухар и другие звезды появились на красной дорожке, вызвав негодование в Сети: "Где маски?"
55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя..."
У участников шоу "Танці з зірками" появилась серьезная конкурентка: "Пошли известные звезды..."
На Юге в понедельник ожидается 31-33 градуса. В восточных областях будет на пару градусов прохладнее – около 29-31 градуса. Исключением будет Днепропетровская область, где столбики термометра прогреются до 32-34 градусов.
Стоит отметить, что уже во вторник на западные области обрушатся грозовые дожди, которые снова опустят температуру.
Напомним, что Украину снова "поджарит", температура поползет вверх: где ждать +30 градусов.
А еще Politeka писала, что волна жары ворвется в Украину, дожди продолжат атаку: какой будет погода в областях.
Также Politeka сообщала, что осень уже готовится ворваться в Украину: синоптики назвали даты.