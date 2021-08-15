Україну знову чекає період сильної спеки з температурами вище + 30 градусів

Нова хвиля спеки накриє країну вже в неділю, 15 серпня, повідомила у своєму прогнозі синоптик Наталка Діденко. Вона уточнила, що на початку наступного тижня спека тільки посилиться, і досягне відміток в +33...+36 градусів. Температури почнуть опускатися тільки в середу.

У той же час, дощі і грози не залишать українців у спокої. 15 серпня опади пройдуть в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях, а також в анексованому Криму. Діденко уточнила, що 18 серпня дощі в Україні посиляться.

15 серпня прохолодніше всього буде на Сході України. Там вночі очікується від +15 до +17 градусів, а вдень – від +25 до +27 за винятком Харківської області, де повітря прогріється до +31 градуса.

На півночі вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 градусів, а вдень – від +28 до + 31.

У західних областях нічні температури коливатимуться від +12 до +17 градусів, а денні – від +28 до + 31.

У центральних областях вночі очікується від +13 до +16 градусів, а вдень – від +27 до + 31.

На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть від +14 до +18 градусів, а вдень – від +24 до + 31 градуса.

Нагадаємо, Україну "підсмажить" після Маковія, стовпчик термометра поповзе вгору.

Як повідомляла Politeka, погода зачаїться перед ударом, українці зможуть перепочити від спеки.

Також Politeka писала, що спека дасть українцям перепочити, але частину країни накриють дощі і грози.