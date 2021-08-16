На тілі Криворізького мера Костянтина Павлова судмедексперти знайшли єдине вогнепальне поранення.

Про це повідомив Олег Сліпчук, заступник начальника Головного управління – начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, - повідомляє Politeka .

Сліпчук додав, що правоохоронці вилучили телефон загиблого. За його словами, на ім'я мера Кривого Рогу був зареєстрований карабін 7,62, а також травматичну зброю. Поліцейський повідомив, що в даний час експерти досліджують зброю. Він розповів, що в будинку мера працювали камери відеоспостереження. Вони розміщені і в околицях будинку.

Правоохоронці вже отримали записи з камер і обробляють їх. Сліпчук відмовився коментувати відеозапис з місця смерті мера, яка раніше опинилася в розпорядженні журналістів. Заступник начальника послався на те, що не знає, як ця зйомка потрапила в інтернет. Сліпчук додав, що на записах, які зараз досліджують поліцейські, немає інших людей.

Поліцейський повідомив, що дружина загиблого мера в момент трагедії відпочивала на морі. 16 серпня вона повернулася додому. Сліпчук розповів, що з нею також працюватимуть фахівці. За словами заступника начальника, поліцейські поки не знайшли підтвердження того, що меру хтось погрожував.

Сліпчук повідомив, що відповідно до звіту судмедексперта, Павлов помер 15 серпня, в період з шостої до сьомої години ранку. Костянтина Павлова, мера Кривого Рогу, знайшли застреленим у селі Вільне. Чоловік перебував у своєму будинку. Труп виявив знайомий загиблого.

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