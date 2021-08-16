Расследование гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова продолжается, появились подробности

Так, полиция изъяла записи с видеокамер на территории домовладения Павлова (в селе Вольное под Кривым Рогом). Следователи уже успели посмотреть кадры, на которых виден момент гибели мэра.

Судя, по кадрам, которые в распоряжении правоохранителей, Павлов покончил с собой. Об этом же говорит и тот факт, что рядом с его телом нашли ружье.

По словам одного из полицейских, на видео видно, как мэр ходил по дому с ружьем и несколько раз прицеливался.

"Далее Павлов вставляет один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Затем выстрелил. Попятился к выходу, упал", - цитирует правоохранителя "Страна".

Экспертиза показала, что на курке остались отпечатки пальцев Павлова. По словам соседа, он услышал звук выстрела в 6.37 утра.

Отметим, трагические события произошли 15 августа. Тело 48-летнего Павлова обнаружила его помощница. Она позвонила советнику Павлова Андрею Гальченко и вызвала полицию.

Известно, что Павлов был в отпуске, хотя в этот день провел выездное заседание горсовета по собственному желанию. Его жена со взрослым сыном в эти дни отдыхали на море в Украине.

Появилась информация, что в семье были конфликты. По словам его советника, Павлов тоже отдыхал на море, но вернулся раньше всех в четверг, 12 августа.

Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено на веранде собственного дома. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.

Напомним, что тело мэра Кривого Рога нашли в собственном доме, кадры с места происшествия: что известно на данный момент

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