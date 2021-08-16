На теле криворожского мэра Константина Павлова судмедэксперты нашли единственное огнестрельное ранение.

Об этом сообщил Олег Слипчук, заместитель начальника Главного управления – начальник следственного управления главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, - передает Politeka.

Слипчук добавил, что правоохранители изъяли телефон погибшего. По его словам, на имя мэра Кривого Рога был зарегистрирован карабин 7,62, а также травматическое оружие. Полицейский сообщил, что в настоящее время эксперты исследуют оружие. Он рассказал, что в доме мэра работали камеры видеонаблюдения. Они размещены и в окрестностях дома.

Правоохранители уже получили записи с камер и обрабатывают их. Слипчук отказался комментировать видеозапись с места смерти мэра, которая ранее оказалась в распоряжении журналистов. Заместитель начальника сослался на то, что не знает, как эта съемка попала в интернет. Слипчук добавил, что на записях, которые сейчас исследуют полицейские, нет других людей.

Полицейский сообщил, что супруга погибшего мэра в момент трагедии отдыхала на море. 16 августа она вернулась домой. Слипчук рассказал, что с ней также будут работать специалисты. По словам заместителя начальника, полицейские пока не нашли подтверждения того, что мэру кто-то угрожал.

Слипчук сообщил, что в соответствии с отчетом судмедэксперта, Павлов умер 15 августа, в период с шести до семи часов утра. Константина Павлова, мэра Кривого Рога, нашли застреленным в селе Вольное. Мужчина находился в своем доме. Труп обнаружил знакомый погибшего.

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