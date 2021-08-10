Вот это "игры"!

Игры детей едва не закончились плачевно в Кривом Роге



Как передает Politeka.net, детали инцидента сообщили в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

К спасателям 9 августа обратились неравнодушные граждане, которые увидели прикованную к трубе женщину.

Как оказалось, играя самодельными наручниками, дети пристегнули свою мать к конструкции, но наручники заклинили и не открывались.

Прибывшим на место специалистам Службы спасения пришлось спасать 39-летнюю женщину с помощью шанцевого инструмента и подручных средств.

К счастью, помощь медиков ей не понадобилась.



Стоит напомнить, что в том же Кривом Роге отчим приковал ребенка цепью к батарее.

Мальчик рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью и ушел по своим делам.

Мужчина рассказал правоохранителям, что иаким образом он "пытался перевоспитать сына".

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.