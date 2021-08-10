Игры детей едва не закончились плачевно в Кривом Роге
Как передает Politeka.net, детали инцидента сообщили в ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
К спасателям 9 августа обратились неравнодушные граждане, которые увидели прикованную к трубе женщину.
Как оказалось, играя самодельными наручниками, дети пристегнули свою мать к конструкции, но наручники заклинили и не открывались.
Прибывшим на место специалистам Службы спасения пришлось спасать 39-летнюю женщину с помощью шанцевого инструмента и подручных средств.
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К счастью, помощь медиков ей не понадобилась.
Стоит напомнить, что в том же Кривом Роге отчим приковал ребенка цепью к батарее.
Мальчик рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью и ушел по своим делам.
Мужчина рассказал правоохранителям, что иаким образом он "пытался перевоспитать сына".
Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.
Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.
Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.