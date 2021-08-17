Справа загибелі Костянтина Павлова, мера Кривого Рогу, обростає цікавими деталями

На даний момент слідство розглядає три версії того, що сталося: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Правоохоронці продовжують працювати з дружиною загиблого.

В Телеграм-каналі місцевого блогера Олега Єрмолинського зазначається, що слідчі знайшли дві записки в будинку Павлова, написані, ймовірно, його рукою. Однак в обох ні слова про суїцид або тому подібне, пише "Обозреватель".

"На кухонному столі правоохоронці виявили інструкції по догляду за домашніми тваринами, написані, найімовірніше Костянтином Юрійовичем напередодні вночі. Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед скоєнням самогубства, але інформації про причини суїциду в письмовій формі так і не знайшли", - йдеться в повідомленні.

У той же час однопартійці Павлова з "ОПЗЖ" стверджують, що напередодні він обговорював з дружиною покупку собаки, що дещо нелогічно, якщо б він збирався звести рахунки з життям.

До речі, перед смертю мер Кривого Рогу відпочивав з родиною на морі в Лазурному. Але Павлов вирішив чомусь повернутися на кілька днів раніше. Його колеги припускають, що він хотів перевірити, як йде підготовка міських служб до 30-річчя Незалежності України.

Радник Павлова Андрій Гальченко прокоментував, що в спілкуванні з мером напередодні його загибелі не помітив нічого тривожного. Він вважає малоймовірною версію про доведення мера до самогубства. За його інформацією, сім'я Павлова не володіє нічим таким, що могло б стати причиною тиску з боку зловмисників, крім того, мера не приваблювали ні азартні ігри, ні тому подібне.

Нагадаємо, Павлова знайшли застреленим 15 серпня на порозі власного будинку в селищі Вільне. Поруч з тілом знаходився зареєстрований на нього мисливський карабін. У Мережі з'явилися кадри з останніми хвилинами життя мера - записи з відеокамер в його будинку, на яких видно, що він був сам на момент трагедії.

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