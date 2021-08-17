Дело гибели Константина Павлова, мэра Кривого Рога, обрастает любопытными деталями

На данный момент следствие рассматривает три версии случившегося: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. Правоохранители продолжают работать с женой погибшего.

В Телеграм-канале местного блогера Олега Ермолинского отмечается, что следователи нашли две записки в доме Павлова, написанные, вероятно, его рукой. Однако в обеих ни слова о суициде или тому подобном, пишет "Обозреватель".

"На кухонном столе правоохранители обнаружили инструкции по уходу за домашними животными, написанные, вероятнее всего Константином Юрьевичем накануне ночью. Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства, но информации о причинах суицида в письменной форме так и не нашли", - говорится в сообщении.

В тоже время однопартийцы Павлова из "ОПЗЖ" утверждают, что накануне он обсуждал с женой покупку собаки, что несколько нелогично, если б он собирался свести счеты с жизнью.

К слову, перед смертью мэр Кривого Рога отдыхал с семьей на море в Лазурном. Но Павлов решил почему-то вернуться на несколько дней раньше. Его коллеги предполагают, что он хотел проверить, как идет подготовка городских служб к 30-летию Независимости Украины.

Советник Павлова Андрей Гальченко прокомментировал, что в общении с мэром накануне его гибели не заметил ничего тревожного. Он считает маловероятной версию о доведении мэра до самоубийства. По его информации, семья Павлова не владеет ничем таким, что могло бы стать причиной давления со стороны злоумышленников, кроме того, мэра не привлекали ни азартные игры, ни тому подобное.

Напомним, Павлова нашли застреленным 15 августа на пороге собственного дома в поселке Вольное. Рядом с телом находился зарегистрированный на него охотничий карабин. В Сети появились кадры с последними минутами жизни мэра - записи с видеокамер в его доме, на которых видно, что он был сам в момент трагедии.

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