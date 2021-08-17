Клієнти "ПриватБанку" почали скаржитися на роботу терміналів, які приймають гроші, але ці кошти не доходять до зазначених рахунків.

Про це повідомляє UBR.

Постраждалі клієнти розповіли, що після отримання грошей, пристрій видає на екрані повідомлення про помилку. Люди відзначають, що на вирішення подібних проблем вони витрачають в середньому близько двох тижнів. За словами одного з клієнтів, він зробив спробу поповнити кредитну карту, щоб позбавити себе від необхідності переплачувати відсотки. Чоловік додав, що за умовами договору з банком, він повинен був внести гроші до 25 числа. Клієнт помістив у термінал гроші на загальну суму понад 23 тис.грн. У відповідь пристрій їх прийняв і без зарахування на рахунок, видало повідомлення про помилку.

Часом, ситуація стає особливо складною. Це пов'язано з тим, що клієнти, розплачуючись з кредитами, намагаються внести на рахунок одномоментно великі суми коштів. Оскільки через помилку терміналу гроші не надходять на необхідний рахунок, людям загрожує пеня або банківські штрафи.

В окремих випадках через збій банк може заблокувати і саму кредитну карту клієнта. За словами клієнтів, навіть якщо проблему вдасться вирішити, гроші їм, як правило, повертають не всі. На подібні претензії співробітники "Привату" зазвичай відповідають порадою звернутися до представників правоохоронних органів. У банку приймають скарги з обіцянкою їх розглянути протягом 14 днів. У службі підтримки повідомили, що в таких випадках перевіряють результати індексації, щоб переконатися, що гроші видані не були.

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