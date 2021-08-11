Обладателям кредиток «ПриватБанк» могут автоматически установить новый PIN-код без их ведома.

Об этом сообщила Наталья Хоменко в Facebook, которая одной из первых заметила проблему.

Наталья Хоменко – представитель налоговой службы и клиент «ПриватБанка». По ее словам, проблема возникла с зарплатной картой. На ней дважды обновился PIN-код на протяжении нескольких дней. Хоменко не получила от банка уведомлений и узнала о проблеме, когда не смогла получить наличные в банкомате по известным ей данным.

Представители банка сообщили, что смена PIN может происходить в автоматическом режиме. Не согласились в «Привате» с тем, что клиентов не ставят в известность о такой перемене. В банке подчеркнули, что на привязанный к карте номер телефона должно поступить соответствующее сообщение. Такие меры представители финучреждения объяснили защитой от финансовых преступников.

В банке пояснили, что такая система защиты позволяет сохранить деньги на карте клиента, если он воспользуется подозрительным банкоматом. Людям, которые уже столкнулись с проблемой, эксперты советуют пользоваться PIN-кодом, присланном в официальном уведомлении.

Если на терминале или банкомате, который использует обладатель карты, находится скиммер, банк может отреагировать подобным образом. Скиммером называют особое устройство, при помощи которого преступники узнают PIN-код карты. В «ПриватБанке» подчеркнули, что смена данных происходит мгновенно. Сотрудники просят клиентов отнестись к таким мерам с пониманием. Для сохранности личных данных и денег на картах эксперты советуют регулярно их менять на новые в ближайшем отделении банка.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка теряют деньги со счетов

Также, курс доллара резко изменился

Politeka рассказывала, что банки отказались принимать одну из банкнот