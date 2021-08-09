Клиентка ПриватБанка пожаловалась на систему защиты кредитных карточек банка
Так, со счетов списывают деньги без согласия клиента ПриватБанка. Списание проходит якобы в счет оплаты определенных услуг и товаров.
Об этом на специализированном форуме "Минфин" написала одна из клиенток.
Она рассказала, что с ее карты была проведена операция по списанию денежных средств в размере 1000 гривен без ведома. По факту женщина получила сообщение о проведении оплаты товаров/услуг на непонятном сайте aws amazon.com.
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По ее словам, в службе поддержки банка посоветовали обратить на тот сайт, который провел списание средств. Также отметили: если один раз ввести данные своей карты на сайте, они останутся там до тех пор, пока карта действительна.
В "Привате" на сообщение клиентки ответили, что на сайте скорее всего был оформлен токен, который позволяет оплачивать покупки автоматически. Кроме того, добавили, что покупку нужно проверить в выписке по карте.
Проверить информацию о получателе платежа можно с помощью Приват24, пройдя в меню "Мои счета".
Напомним, деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, где могут подсунуть фальшивые гривны.
Также Politeka писала про блокировку банковских счетов украинцев, в НБУ сделали уточнение.