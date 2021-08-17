Клиенты «Приватбанка» начали жаловаться на работу терминалов, которые принимают деньги, но эти средства не доходят до указанных счетов.

Об этом сообщает UBR.

Пострадавшие клиенты рассказали, что после получения денег, устройство выдает на экране сообщение об ошибке. Люди отмечают, что на решение подобных проблем они тратят в среднем около двух недель. По словам одного из клиентов, он сделал попытку пополнить кредитную карту, чтобы избавить себя от необходимости переплачивать проценты. Мужчина добавил, что по условиям договора с банком, он должен был внести деньги до 25 числа. Клиент поместил в терминал деньги на общую сумму более 23 тыс. грн. В ответ устройство их приняло и без зачисления на счет, выдало сообщение об ошибке.

Порой, ситуация становится особенно сложной. Это связано с тем, что клиенты, расплачиваясь с кредитами, пытаются внести на счет одномоментно крупные суммы средств. Поскольку из-за ошибки терминала деньги не поступают на необходимый счет, людям угрожает пеня либо банковские штрафы.

В отдельных случаях из-за сбоя банк может заблокировать и саму кредитную карту клиента. По словам клиентов, даже если проблему удастся решить, деньги им, как правило, возвращают не все. На подобные претензии сотрудники «Привата» обычно отвечают советом обратиться к представителям правоохранительных органов. В банке принимают жалобы с обещанием их рассмотреть на протяжении 14 дней. В службе поддержки сообщили, что в таких случаях проверяют результаты индексации, чтобы убедиться, что деньги выданы не были.

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