Військовий транспортник Іл - 112 зазнав аварії
Про це повідомляють РИА Новости.
Військовий транспортник зазнав аварії вранці 17 серпня при заході на посадку в аеропорту Кубинка, що в Підмосков'ї.
На борту літака знаходилися три людини, інформація про їх стан не надходила.
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Обірвалося життя знаменитого українського спортсмена і олімпійського чемпіона: "Людина-легенда"
Вибух прогримів у житловому будинку Дніпра, загинула сім'я: "Двері зірвало, як картонні"
Камери зняли момент загибелі мера Кривого Рогу: "Позадкував до виходу, впав"
Єдиний син Софії Ротару показав щасливу красуню-дружину: "Намистинки"
Момент потрапив на відео.
До слова, на Камчатці в Кроноцькому заповіднику зазнав аварії вертоліт Мі-8, він впав у зеро
На борту знаходилися три члени екіпажу і 13 туристів з Москви і Петербурга, серед них одна дитина.
Внаслідок катастрофи загинули вісім осіб, включаючи одного члена екіпажу.
Співробітники МНС Росії прибули на місце аварії вертольота Мі-8 на Курильському озері на Камчатці. В операції брали участь понад 60 осіб, задіяно 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, що літак зазнав аварії, на місці падіння виникла потужна пожежа: перші кадри трагедії в США
Як повідомляла Politeka, літак з людьми зник з радарів відразу після зльоту
Також Politeka писала, що впав вертоліт з українцями в озеро, уламки дістали з глибини