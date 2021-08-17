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Військовий транспортник Іл - 112 зазнав аварії

Про це повідомляють РИА Новости.

Військовий транспортник зазнав аварії вранці 17 серпня при заході на посадку в аеропорту Кубинка, що в Підмосков'ї.

На борту літака знаходилися три людини, інформація про їх стан не надходила.

Момент потрапив на відео.

До слова, на Камчатці в Кроноцькому заповіднику зазнав аварії вертоліт Мі-8, він впав у зеро

На борту знаходилися три члени екіпажу і 13 туристів з Москви і Петербурга, серед них одна дитина.

Внаслідок катастрофи загинули вісім осіб, включаючи одного члена екіпажу.

Співробітники МНС Росії прибули на місце аварії вертольота Мі-8 на Курильському озері на Камчатці. В операції брали участь понад 60 осіб, задіяно 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, що літак зазнав аварії, на місці падіння виникла потужна пожежа: перші кадри трагедії в США

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