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Военный транспортник Ил-112 потерпел крушение

Об этом сообщают РИА Новости.

Военный транспортник потерпел крушение утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка, что в Подмосковье.

На борту самолета находились три человека, информация об их состоянии не поступала.

Момент попал на видео.

К слову, на Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8, он упал в зеро

На борту находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Петербурга, среди них один ребенок.

Вследствие катастрофы погибли восемь человек, включая одного члена экипажа.

Cотрудники МЧС России прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. В операции участвовали более 60 человек, задействовано 10 единиц техники.

Напомним, что самолет потерпел крушение, на месте падения возник мощный пожар: первые кадры трагедии в США

Как сообщала Politeka, самолет с людьми исчез с радаров сразу после взлета

Также Politeka писала, что упал вертолет с украинцами в озеро, обломки достали из глубины