Военный транспортник Ил-112 потерпел крушение
Об этом сообщают РИА Новости.
Военный транспортник потерпел крушение утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка, что в Подмосковье.
На борту самолета находились три человека, информация об их состоянии не поступала.
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Момент попал на видео.
К слову, на Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8, он упал в зеро
На борту находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Петербурга, среди них один ребенок.
Вследствие катастрофы погибли восемь человек, включая одного члена экипажа.
Cотрудники МЧС России прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. В операции участвовали более 60 человек, задействовано 10 единиц техники.
Напомним, что самолет потерпел крушение, на месте падения возник мощный пожар: первые кадры трагедии в США
Как сообщала Politeka, самолет с людьми исчез с радаров сразу после взлета
Также Politeka писала, что упал вертолет с украинцами в озеро, обломки достали из глубины