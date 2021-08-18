В одному з авто були нафтопродукти

Причини масштабної ДТП встановлюють правоохоронці

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП - зіткнулися чотири вантажні автомобілі з подальшим загорянням.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

В аварію потрапили вантажівка Scania, що перевозила нафтопродукти, два вантажні автомобілі DAF і малотоннажна вантажівка Mercedes. Коли на місце аварії прибули рятувальники, кабіна вантажного автомобіля DAF була охоплена вогнем. Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб.

У понівеченому Mercedes знаходилося заблоковане тіло водія 1992 року народження. Рятувальникам довелося його вирізати з автомобіля. Ще чотирьох постраждалих госпіталізували з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Рятувальники відключили елементи живлення транспортних засобів для запобігання виникненню пожежі та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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