У Черкаській області Біла іномарка впала в річку

У суботу, 14 серпня, в місті Городище Черкаської області автомобіль Fiat злетів з дамби в річку. 35-річний водій і 40-річний пасажир загинули на місці.

Деталі трагедії повідомила в Facebook Поліція Черкаської області.

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП з'ясували, що водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини на дамбі, після чого автомобіль потрапив у водойму.

"В результаті аварії 35-річний водій і 40-річний пасажир загинули на місці. Обидва чоловіки жителі міста Черкаси. Інший пасажир-36 – річний місцевий житель не постраждав", - йдеться в повідомленні поліції.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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